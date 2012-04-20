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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 10:58 BJT

《外汇动态》美元/菲律宾披索上涨,得益于定盘需求和空头回补

0248GMT--美元/菲律宾披索PHP=PDSP上涨,交易员称得益于定盘相关需求及银行间人士回补空头仓位.

美元/菲律宾披索升0.2%至42.685.

马尼拉一欧系银行交易员说,市场人士似乎仍持有美元空仓,美元/菲律宾披索预计将继续上涨,很可能升到42.800. (完)

--编译 艾茂林;审校 孙茉莉

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0146GMT--东京金融交易所(TFX)的数据显示,随着日圆走疲,日本保证金交易商本周削减美元以外货币兑日圆的多头仓位.

美元以外八种主要货币兑日圆的净多头仓位跌至3,183亿日圆,此前周一美国交易结束时处于3,695亿日圆的高位.

日本保证金交易商亦转为净做空欧元兑日圆,为两周来首次,目前持有20亿日圆的净空头仓位.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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