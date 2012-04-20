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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 11:14 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收跌,日圆下滑提供支撑

路透东京4月20日电---日本股市周五早盘收低,之前西班牙公债标售未能熄灭对欧元区债务危机重燃的担忧,美国就业数据也令人失望.

日经指数.N225下滑0.4%,至9,548.14点.

分析师称,日圆疲弱扶助市场人气,但成交量一如预期那样清淡,欧债危机悬而未决导致市场冒险意愿下降.

东证股价指数.TOPX跌0.42%至810.72点.(完)

--编译 洪曦;审校 白云

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