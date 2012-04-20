〔中国央企〕一季度央企净利润同比降13.6%,但3月明显好转--国资委

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京4月20日电---中国国务院国有资产监督管理委员会周五公布,一季度中央企业累计实现净利润1,813.7亿元人民币,同比下降13.6%,但3月出现明显好转,当月净利润环比增逾50%.
新华社援引国资委数据并称,一季度央企累计实现营业收入50,064.1亿元,同比增12.3%.
报导指出,由于全球经济低迷,与国际市场高度接轨的航运、钢铁等行业中央企业经营效益出现明显下降,但从中央企业总体运营形势看,3月经营状况出现明显好转,3月当月实现净利润826亿元,环比增长50.6%.
此前公布的数据显示,持续进行的宏观调控和经济结构调整,致今年1-2月中国工业企业利润同比出现近两年半来首降.在政府主动调低经济增速目标以及坚持经济转型的大背景下,料未来该趋势将延续.
2011年中国央企累计实现净利润9,173.3亿元,同比增长6.4%.据此测算,去年全年央企净利增速虽较前11个月提高约3个百分点,但较2010年的42.8%增速仍大幅下滑.[ID:nSB1349508](完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3