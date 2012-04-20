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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 11:19 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元与兑欧元均走软,本周恐下跌

路透悉尼/惠灵顿4月20日电---澳元和新西兰元周五难以上涨,此前美国公布的数据令人失望打压了对大宗商品货币的风险偏好,令本周澳元和新西兰元兑美元恐录得跌幅.

澳元AUD=D4报1.0321美元,盘中一度跌至1.0309美元,纽约尾盘报1.0330美元.交易员称1.0300美元之上挂有买单,1.0295美元下方挂有停止单.若跌破这一水准,将下看1.0226美元的4月低位.澳元兑美元本周迄今累计下跌0.5%.

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