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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 16:30 BJT

〔中国债市〕人民币利率互换震荡向下,市场情绪复杂未来难有方向性突破

路透上海4月20日电---中国人民币利率互换(IRS)周五震荡向下.近期外围经济呈现弱势,而周末又进入政策敏感期,市场间调降存款准备金率预期浓重,并推低报价.分析人士认为,当前宏观环境纷繁复杂,投资者分歧较大.未来市场仍将维持震荡式,难有绝对的方向性突破.

"下午市场在传近期有可能要降准.央行负责人虽然提的是稳健的货币政策,但还是专门提到了逆回购,降准等市场工具."北京一银行交易员称.

他并指出,美国经济数据不及预期,欧债危机出现恶化迹象,亦是促动报价下移的重要原因.而目前,整体市场情绪比较复杂,预计在较长一段时间内报价将维持震荡.如果能如期降准,曲线可能走陡.

中国人民银行相关负责人称,下一步将灵活调节银行体系流动性,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.[ID:nSB1497708]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.3525/3.4750 3.1840/3.2700 3.2380/3.3300 3.3800/3.4740 3.3760/3.6720

周四 3.3440/3.4600 3.1758/3.2667 3.2350/3.3300 3.3800/3.4750 3.3775/3.6600

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变动 +0.0085/+0.0150 +0.0082/+0.0033 +0.0030/0.0000 0.0000/-0.0010 -0.0015/+0.0120

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年3月人民币IRS成交的名义本金总额为1,903.43亿元人民币,较2月的2,033.5亿元稍减.(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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