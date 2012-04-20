〔中国债市〕人民币利率互换震荡向下,市场情绪复杂未来难有方向性突破

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透上海4月20日电---中国人民币利率互换(IRS)周五震荡向下.近期外围经济呈现弱势,而周末又进入政策敏感期,市场间调降存款准备金率预期浓重,并推低报价.分析人士认为,当前宏观环境纷繁复杂,投资者分歧较大.未来市场仍将维持震荡式,难有绝对的方向性突破.
"下午市场在传近期有可能要降准.央行负责人虽然提的是稳健的货币政策,但还是专门提到了逆回购,降准等市场工具."北京一银行交易员称.
他并指出,美国经济数据不及预期,欧债危机出现恶化迹象,亦是促动报价下移的重要原因.而目前,整体市场情绪比较复杂,预计在较长一段时间内报价将维持震荡.如果能如期降准,曲线可能走陡.
中国人民银行相关负责人称,下一步将灵活调节银行体系流动性,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.[ID:nSB1497708]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周五 3.3525/3.4750 3.1840/3.2700 3.2380/3.3300 3.3800/3.4740 3.3760/3.6720
周四 3.3440/3.4600 3.1758/3.2667 3.2350/3.3300 3.3800/3.4750 3.3775/3.6600
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变动 +0.0085/+0.0150 +0.0082/+0.0033 +0.0030/0.0000 0.0000/-0.0010 -0.0015/+0.0120
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年3月人民币IRS成交的名义本金总额为1,903.43亿元人民币,较2月的2,033.5亿元稍减.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
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路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3