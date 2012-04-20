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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 11:38 BJT

〔中国货币市场〕回购利率续升,市场冀望央行逆回购或降准"施以援手"

路透上海4月20日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五继续上涨.市场人士表示,或许是因为近期财政存款主要在大型商业银行上缴,不仅来自大行的资金供给减少,而且个别大行还寻求从市场融入资金,造成回购利率持续走升.

他们并认为,由于公开市场到期量有限,资金面缺乏足够的补充,短期内流动性紧张态势难以彻底缓解;但鉴于近期央行的表态,或许有望启动逆回购输血,机构正关注央行近期具体动态.

"今天资金还是有点紧,七天回购接近4%了,不太好借,"北京一银行交易员称,"上缴财政存款的影响还是很明显,希望最近央行能降一下存款准备金率."

他并表示,由于遭遇财政存款上缴高峰,资金面承压,而公开市场到期量又比较有限,整体流动性缺乏足够的补充,市场冀望央行下调存款准备金率施以援手,或者适时逆回购输血,但在具体措施未出台前,料资金紧张的态势仍将延续.

中国人民银行相关负责人称,下一步将灵活调节银行体系流动性,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.[ID:nnCN1497708]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:26 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

===============================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4032 3.2081 +19.51 3,171.35

七天CN7DRP=CFXS 3.9538 3.8087 +14.51 364.58

14天CN14DRP=CFXS 3.9496 3.9189 +3.07 72.72

------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.3975 3.2052 +19.23 830.19

七天CHICNY7D=CFXS 3.9712 3.8245 +14.67 54.70

==============================================================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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