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货币新闻 | 2012年 4月 20日 星期五 14:50 BJT

〔中国新债〕国开行预计今年其金融债招标总量10,550亿元,较去年略降

路透上海4月20日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周五发布公告,预计今年其金融债招标
总量为10,550亿元人民币,较去年的10,649.1亿元略降.

  刊登在中国债券信息网的公告显示,今年一季度国开行已发行金融债2,920亿元,该行预计
二至四季度的债券招标总量分别为2,850亿元、3,300亿元和1,480亿元.

  另据中债登公开数据推算,预计今年国开行金融债净发行量为6,586.37亿元,较去年的
7,024.27亿元减少约6.2%.

  国开行周四公告称,根据当前市场状况,经与投资人沟通,该行决定推迟原定于今日招标发
行的五年期浮息金融债,新的招标时间为下周四(26日).

  本周二国开行招标发行的五期固息金融债结果多较市场预期走高.主因近期债市市况本来
就偏弱,国开债供给又略显密集,使新债进一步承压.[ID:nSB1493008]

  以下为国开行今年金融债预安排发行计划(单位:亿元人民币):

  1.已发行部分请参见《中国2012年已发行金融债一览表》[CN/DBTCN]
  2.其余发行计划安排:

         二季度                          三季度                        四季度
  
   发行时间   计划招标量          发行时间    计划招标量         发行时间   计划招标量  
  -----------------------        ------------------------       -----------------------
    4月5日       150(已招标)       7月3日        300             10月16日      200
    4月10日      200(已招标)       7月10日       200             10月23日      300
    4月17日      300(已招标)       7月17日       300             10月30日      200       
    4月26日      200               7月24日       200             11月6日       300
    5月8日       300               7月31日       300             11月13日      200
    5月15日      200               8月7日        200             11月20日      280
    5月22日      300               8月14日       300            -----------------------
    5月29日      200               8月21日       200               合计      1,480
    6月5日       300               8月28日       300
    6月12日      200               9月4日        200
    6月19日      300               9月11日       300
    6月26日      200               9月18日       200
  -----------------------          9月25日       300
     合计      2,850             ------------------------
                                    合计       3,300

  国开行称,本次公布的发行计划将替代前期公布的部分关键期限债券发行计划,此外发行人
视市场情况有权对预安排计划进行调整.(完)

  参看详情,请点选中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)

  --发稿 边竞; 审校 张喜良

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