〔中国新债〕国开行预计今年其金融债招标总量10,550亿元,较去年略降

路透上海4月20日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周五发布公告,预计今年其金融债招标 总量为10,550亿元人民币,较去年的10,649.1亿元略降. 刊登在中国债券信息网的公告显示,今年一季度国开行已发行金融债2,920亿元,该行预计 二至四季度的债券招标总量分别为2,850亿元、3,300亿元和1,480亿元. 另据中债登公开数据推算,预计今年国开行金融债净发行量为6,586.37亿元,较去年的 7,024.27亿元减少约6.2%. 国开行周四公告称,根据当前市场状况,经与投资人沟通,该行决定推迟原定于今日招标发 行的五年期浮息金融债,新的招标时间为下周四(26日). 本周二国开行招标发行的五期固息金融债结果多较市场预期走高.主因近期债市市况本来 就偏弱,国开债供给又略显密集,使新债进一步承压.[ID:nSB1493008] 以下为国开行今年金融债预安排发行计划(单位:亿元人民币): 1.已发行部分请参见《中国2012年已发行金融债一览表》[CN/DBTCN] 2.其余发行计划安排: 二季度 三季度 四季度 发行时间 计划招标量 发行时间 计划招标量 发行时间 计划招标量 ----------------------- ------------------------ ----------------------- 4月5日 150(已招标) 7月3日 300 10月16日 200 4月10日 200(已招标) 7月10日 200 10月23日 300 4月17日 300(已招标) 7月17日 300 10月30日 200 4月26日 200 7月24日 200 11月6日 300 5月8日 300 7月31日 300 11月13日 200 5月15日 200 8月7日 200 11月20日 280 5月22日 300 8月14日 300 ----------------------- 5月29日 200 8月21日 200 合计 1,480 6月5日 300 8月28日 300 6月12日 200 9月4日 200 6月19日 300 9月11日 300 6月26日 200 9月18日 200 ----------------------- 9月25日 300 合计 2,850 ------------------------ 合计 3,300 国开行称,本次公布的发行计划将替代前期公布的部分关键期限债券发行计划,此外发行人 视市场情况有权对预安排计划进行调整.(完) 参看详情,请点选中国债券信息网(www.chinabond.com.cn) --发稿 边竞; 审校 张喜良