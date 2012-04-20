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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 11:53 BJT

〔中国新债〕浙江龙盛下周三将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月20日电---中国浙江龙盛集团股份有限公司<(600352.SS)周五公告称,将于下周三(25日)
在银行间债市簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 浙江龙盛       24       5       12   4/25簿记建档  招商银行      AA        4/27       4/28
 (600352.SS)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --整理 李宏薇; 审校 黄凯

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