〔中国债市动态〕现券收益率盘整,月末临近资金面趋紧

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透上海4月20日电---中国银行间债市周五现券收益率盘整,资金面趋紧打压短期债券,而新债发行结果并未带动中长期品种走好.月末将近,投资者对资金面担忧渐浓,现券走势或因此承压,市场对实质宽松政策的出台也充满期待.
交易员表示,下周即为月末前一周,流动性紧张气氛渐浓,受其影响,现券收益率面临上行压力.机构的去杠杆化压力,将导致短期利率债和中低评级信用债受到冲击最大.
"下周(市场走势)主要看资金面,如果央行没有出台宽松政策,节前的资金面一定是紧张的,对整体市场都是不利的."上海一银行交易员称.
她并指出,今日招标的20年期国债虽然需求向好,但对二级市场指导意义有限.超长期限的国债相对稀缺,受到市场欢迎并不出乎意料.
针对中低评级信用债走势,华南一券商交易员表示,信贷环境改善利好中低评级信用债,其较高收益率仍具有配置价值,趋势上,收益率应该下降,但短期内受到资金面扰动节制收益率下跌趋势.
剩余期限约为0.63年的央票1101094券最新双边报价tCN1101094=CFXM为3.1751%/3.1600%,上一交易收报3.1800%/3.1601%
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五继续上涨.市场人士表示,或许是因为近期财政存款主要在大型商业银行上缴,不仅来自大行的资金供给减少,而且个别大行还寻求从市场融入资金,造成回购利率持续走升. [ID:nSB1500702](完)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3