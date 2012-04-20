〔中国债市动态〕现券收益率盘整,月末临近资金面趋紧

路透上海4月20日电---中国银行间债市周五现券收益率盘整,资金面趋紧打压短期债券,而新债发行结果并未带动中长期品种走好.月末将近,投资者对资金面担忧渐浓,现券走势或因此承压,市场对实质宽松政策的出台也充满期待.

交易员表示,下周即为月末前一周,流动性紧张气氛渐浓,受其影响,现券收益率面临上行压力.机构的去杠杆化压力,将导致短期利率债和中低评级信用债受到冲击最大.

"下周(市场走势)主要看资金面,如果央行没有出台宽松政策,节前的资金面一定是紧张的,对整体市场都是不利的."上海一银行交易员称.

她并指出,今日招标的20年期国债虽然需求向好,但对二级市场指导意义有限.超长期限的国债相对稀缺,受到市场欢迎并不出乎意料.

针对中低评级信用债走势,华南一券商交易员表示,信贷环境改善利好中低评级信用债,其较高收益率仍具有配置价值,趋势上,收益率应该下降,但短期内受到资金面扰动节制收益率下跌趋势.

剩余期限约为0.63年的央票1101094券最新双边报价tCN1101094=CFXM为3.1751%/3.1600%,上一交易收报3.1800%/3.1601%

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五继续上涨.市场人士表示,或许是因为近期财政存款主要在大型商业银行上缴,不仅来自大行的资金供给减少,而且个别大行还寻求从市场融入资金,造成回购利率持续走升. [ID:nSB1500702](完)