〔中国汇市〕人民币兑美元早盘窄幅整理,短期内料维持横盘走势

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
* 人民币兑美元早盘继续窄幅整理
* 经济数据和欧债忧虑的反复令市场变得谨慎
* 如经济如预期般改善,人民币今年仍会小幅升值
* 但短期内仍将维持横盘震荡的态势
路透上海4月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘窄幅整理中小跌,美国经济数据和欧债忧虑的反复令市场谨慎情绪浓厚,预计人民币汇价近期仍将维持横盘震荡的态势,等待中美宏观经济基本面的进一步明朗.
"除非美元的涨跌足够大,不然对人民币的影响有限,"上海一位外资行的交易员称.
他表示,人民币/美元表现主要取决于国内市场的供需关系,但从近期的情况来看,包括客户以及银行间机构,对后市都没有什么一致的方向性判断,所以市场波动就变得很小.
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报6.3042元,上日为6.3004元;北京时间11:41,人民币兑美元即期报6.3065元,上日收盘价为6.3039元.
上述交易员还表示,目前人民币NDF市场显示了较强的贬值预期,但如果中国和世界经济二季度获得更多改善,人民币全年也可能保持一定的升值幅度.
中国央行货币政策委员陈雨露此前称,如果未来中国经济结构转型顺利,人民币汇率仍将保持升值趋势.而国务院发展研究中心副主任卢中原预计,中国经济或将在第二季度见底.[ID:nSB1500270]
投资银行花旗的最新报告指出,在贸易顺差缩窄和通涨压力缓解的背景下,人民币快速升值的空间和动力有所减弱,但经济基本面仍支持其未来升值,料年内人民币兑美元升幅在1-2%.
北京时间11:41,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3050/00元,上日尾盘报6.3000元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3405/35,上日尾盘为6.3430元.
东京汇市日圆兑美元周五亚洲盘中在10日低点附近徘徊,料将持续面临压力,因预期日本央行下周将进一步放宽政策,然而其未来前景尚不明朗.[FRX/CN]
目前国际市场关注焦点转向20国集团(G20)华盛顿会议,重点是有关国际货币基金组织(IMF)的增资磋商.
本周西班牙公债标售总体表现良好,但收益率走升,反应了市场担忧西班牙可能无法实现赤字目标,且对其银行业忧心忡忡.
最新的数据还显示,美国上周初请失业金人数首次出现仅仅小幅下滑的情况,暗示就业市场继3月表现令人失望之后,4月也不会有多大改善.
2005年汇改以后,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之后改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.中国并于2011年4月16日起扩大银行间即期外汇市场人民币/美元交易限幅至1%;随后又表示将对银行结售汇综合头寸的管理下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 林高丽
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路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3