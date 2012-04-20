〔中国汇市〕人民币兑美元早盘窄幅整理,短期内料维持横盘走势

* 人民币兑美元早盘继续窄幅整理

* 经济数据和欧债忧虑的反复令市场变得谨慎

* 如经济如预期般改善,人民币今年仍会小幅升值

* 但短期内仍将维持横盘震荡的态势

路透上海4月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘窄幅整理中小跌,美国经济数据和欧债忧虑的反复令市场谨慎情绪浓厚,预计人民币汇价近期仍将维持横盘震荡的态势,等待中美宏观经济基本面的进一步明朗.

"除非美元的涨跌足够大,不然对人民币的影响有限,"上海一位外资行的交易员称.

他表示,人民币/美元表现主要取决于国内市场的供需关系,但从近期的情况来看,包括客户以及银行间机构,对后市都没有什么一致的方向性判断,所以市场波动就变得很小.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报6.3042元,上日为6.3004元;北京时间11:41,人民币兑美元即期报6.3065元,上日收盘价为6.3039元.

上述交易员还表示,目前人民币NDF市场显示了较强的贬值预期,但如果中国和世界经济二季度获得更多改善,人民币全年也可能保持一定的升值幅度.

中国央行货币政策委员陈雨露此前称,如果未来中国经济结构转型顺利,人民币汇率仍将保持升值趋势.而国务院发展研究中心副主任卢中原预计,中国经济或将在第二季度见底.[ID:nSB1500270]

投资银行花旗的最新报告指出,在贸易顺差缩窄和通涨压力缓解的背景下,人民币快速升值的空间和动力有所减弱,但经济基本面仍支持其未来升值,料年内人民币兑美元升幅在1-2%.

北京时间11:41,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3050/00元,上日尾盘报6.3000元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3405/35,上日尾盘为6.3430元.

东京汇市日圆兑美元周五亚洲盘中在10日低点附近徘徊,料将持续面临压力,因预期日本央行下周将进一步放宽政策,然而其未来前景尚不明朗.[FRX/CN]

目前国际市场关注焦点转向20国集团(G20)华盛顿会议,重点是有关国际货币基金组织(IMF)的增资磋商.

本周西班牙公债标售总体表现良好,但收益率走升,反应了市场担忧西班牙可能无法实现赤字目标,且对其银行业忧心忡忡.

最新的数据还显示,美国上周初请失业金人数首次出现仅仅小幅下滑的情况,暗示就业市场继3月表现令人失望之后,4月也不会有多大改善.

2005年汇改以后,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之后改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.中国并于2011年4月16日起扩大银行间即期外汇市场人民币/美元交易限幅至1%;随后又表示将对银行结售汇综合头寸的管理下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 林高丽

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