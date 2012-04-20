〔中国货币市场〕回购利率续升,冀望央行逆回购或降准输血资金(更新版)

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海4月20日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五继续上涨.市场人士表示,或许是因为近期财政存款主要在大型商业银行上缴,不仅来自大行的资金供给减少,而且个别大行还寻求从市场融入资金,造成回购利率持续走升.
他们并认为,由于公开市场到期量有限,资金面缺乏足够的补充,短期内流动性紧张态势难以彻底缓解;但鉴于近期央行的表态,或许有望启动逆回购输血,机构正关注央行近期具体动态.
"今天资金还是有点紧,七天回购接近4%了,不太好借,"北京一银行交易员称,"上缴财政存款的影响还是很明显,希望最近央行能降一下存款准备金率."
他并表示,由于遭遇财政存款上缴高峰,资金面承压,而公开市场到期量又比较有限,整体流动性缺乏足够的补充,市场冀望央行下调存款准备金率施以援手,或者适时逆回购输血,但在具体措施未出台前,料资金紧张的态势仍将延续.
中国人民银行相关负责人近日称,下一步将灵活调节银行体系流动性,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.[ID:nnCN1497708]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4054 3.2081 +19.73 3,689.68
七天CN7DRP=CFXS 3.9455 3.8087 +13.68 436.04
14天CN14DRP=CFXS 3.9533 3.9189 +3.44 99.40
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.4027 3.2052 +19.75 1,165.84
七天CHICNY7D=CFXS 3.9989 3.8245 +17.44 70.70
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 4.1000 6.1150 -201.50 410.99
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.6250 3.9050 -28.00 76.61
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 3.5050 -50.50 11.52
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.4100 3.2300 +18.00 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.9700 3.8107 +15.93 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.9500 3.9300 +2.00 --
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.4000 3.1992 +20.08 --
七天SHICNYSWD= 3.9525 3.8025 +15.00 --
三个月SHICNY3MD= 4.7658 4.7768 -1.10 --
===============================================================================(完)
--整理 曲伟治; 审校 林高丽
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
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路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3