修正:〔路透基点〕国开行筹办2亿美元三年期贷款,再度测试市场定价底限

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
(修正:为明确语义,将内文第一段"推出一笔2亿美元的三年期贷款,定价高于该行去年提供的4亿美元三年期贷款"修正为"筹办一笔2亿美元的三年期贷款,定价高于该行去年寻求的4亿美元三年期贷款提供的价码".)
路透香港4月20日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,国家开发银行(CDB)回到内地在岸贷款市场,筹办一笔2亿美元的三年期贷款,定价高于该行去年寻求的4亿美元三年期贷款提供的价码.
这一高评级银行正争取250个基点左右的利率,远高于去年那笔贷款180个基点的水平,但许多市场人士仍不满意.
"国家开发银行有良好的信誉,但其定价太低,"一亚资银行称."我们资金有限,不能参与低于市场定价的交易."
一欧系银行回应道:"定价高于去年的交易,但仍不那么具有吸引力.我认为我们不会参与."
最近在岸美元交易定价都在400多或500多个基点.
例如,国家开发银行控股的国银金融租赁本月稍早推出一笔1.5亿美元的三年期贷款,利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450个基点.另外,重庆钢铁在2月也进入该市场,获得一笔1亿多美元的三年期贷款,利率为较LIBOR加码550个基点.
一知情消息人士表示,该银行认为现在是试水该市场的"好时机",因为在中国国家发改委2012年对所有外资银行分配240亿美元长期外债配额,允许其向中国经济注入更多资金后,外资银行现在流动性充裕.
"去年流动性太紧,银行可能不会以这样的利率参贷.现在借款方希望知道可能性是否已经增加,"这位消息人士表示.
但多数银行仍认为250个基点左右的定价不太可能.
"即便外资银行流动性较好,定价可能趋于下行,200多个基点仍然不够带来良好回报,"这家欧系银行称."我认为当前市场可以接受的最低定价至少要到300-350个基点."
国家开发银行去年那笔4亿美元的贷款利率为加码180个基点,参与费为15个基点.这是去年定价最低的在岸美元贷款.
在去年中国银行业监管当局收紧信贷的情况下,这样的定价并不能令许多受邀银行满意.
因此,三菱东京日联银行牵头的这笔贷款在今年初遭到搁置.
"国开行总存在资金需求,但与他们讨价还价可不容易,"一位消息人士称.
消息人士称,这笔交易尚未进行委任,但一家日资银行可能正在处理这一事宜.筹得资金将用作运营资本.
路透报导,该银行去年12月宣布,其计划今年初根据市场状况,在香港发行价值最多60亿元人民币(9.453亿美元)的人民币债券.
穆迪、标普和惠誉对国开行的债信评级分别为Aa3、AA-和A+.(完)
--编译 李爽;审校 徐文焰
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