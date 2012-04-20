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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 12:19 BJT

〔中国新债〕天辰化工下周三将发行3亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月20日电---中国天辰化工有限公司周五公告称,将于下周三(25日)在银行间债市簿记建档
发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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  天辰化工      6        3       12  4/25簿记建档    招商银行     AA-        4/27      4/28
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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