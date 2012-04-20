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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 12:27 BJT

〔中国新债〕五凌电力下周三将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月20日电---中国五凌电力有限公司周五公告称,将于下周三(25日)在银行间债市
簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 五凌电力       10        5      12   4/25簿记建档  建设银行      AA        4/26       4/27
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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