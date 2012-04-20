〔中国铁路〕1-3月固定资产和基建投资同比下滑,但降幅续缩窄--铁道部

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京4月20日电---中国铁路建设有望逐步回暖,今年1-3月铁路固定资产投资和基本建设投资虽仍延续下滑的态势,但降幅进一步缩窄.铁道部正致力于确保按计划全面兑现"十二五"(2011-2015年)铁路建设目标.
中国铁道部周五公布数据显示,1-3月全国铁路固定资产投资累计完成596.39亿元人民币,同比降幅由1-2月的57.7%缩窄至51.0%;其中基本建设投资累计完成425.9亿元,同比减60.9%,亦较1-2月的67.5%收窄.
华东某券商建筑业分析师认为,虽然1-3月铁路投资下滑幅度仍较大,但预计未来会慢慢好转.在内需不旺的情况下,尽管不会出台类似2008年四万亿的刺激政策,但高铁和水利等重点领域的投资,投入应该还是会加大,近段时期中央政府的表态也印证了这点.
中国证券报周五报导,二季度以来,商业银行陆续开始向铁路建设项目发放贷款,这将缓解此前铁路投资资金压力紧张的局面;随着资金的逐渐到位,铁路投资将逐渐恢复,如果资金到位情况较好,今年铁路投资或略超计划.[ID:nSB1500274]
铁道部部长盛光祖日前表示,要确保京石、石武客运专线按期开通运营,确保按计划全面兑现"十二五"铁路建设目标.
以下为最近几年全国铁路投资情况一览:
固定资产投资
2012年1-3月 1-2月 1月 2011年 2010年 2009年 2008年
金额(亿元) 596 299 123 5,863 8,427 7,045 4,168
同比增幅(%) -51.0 -57.7 -69.6 -30.1 19.6 69.0 61.5
基本建设投资
2012年1-3月 1-2月 1月 2011年 2010年 2009年 2008年
金额(亿元) 426 208 87 4,611 7,075 6,004 3,376
同比增幅(%) -60.9 -67.5 -76.0 -34.8 17.8 77.9 88.6
注:表格根据铁道部官方网站公布的数据整理,金额四舍五入到亿位.(完)
更多信息,请点选铁道部链接:(here)
--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽
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路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3