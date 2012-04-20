〔中国经济〕货币政策应引导贷款结构调整,今年可能只用数量型工具--专家

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
* 二季度货币政策要注重引导贷款结构调整
* 今年可能只会动用存备率等数量型工具
* 预计今年GDP增长8.5%,CPI升3.5%左右
路透上海4月20日电---中国3月新增贷款出人意料超过1万亿元人民币,令市场为之一振.不过国家信息中心专家周五认为,目前短期贷款偏多,为经济发展留下隐患,二季度货币政策不仅要放松总量,更要引导贷款结构调整.
国家信息中心经济预测部主任、首席经济学家范剑平在全球基金峰会上预计,由于通胀压力居高不下,今年国家货币政策的调整可能只会动用存款准备金率等数量型工具,利率等价格型工具年内很难有实质性动作.
"3月贷款投放总量不少,但中长期贷款仍然偏少,说明实体贷款需求较弱."他表示,目前而言,经济运行在上轮周期的减速调整阶段进入扩张周期的刺激因素还未出现.
中国央行数据显示,3月新增人民币贷款10,100亿元,高于此前路透8,000亿元的调查中值;1-3月非金融企业及其他部门贷款增加1.95万亿元,其中,短期贷款增加1.05万亿元,中长期贷款仅增加5,906亿元,票据融资增加2,575亿元.
他说,如果贷款更多是以流动资金贷款形式投放出去,短时间这么做还是可以的,但是如果长期这么做存在着很大的风险,因为流动资金贷款需求投机性是很强的.
**下半年经济明显回升**
中国一季度国内生产总值(GDP)增长8.1%,创近三年来新低,外界对中国经济能否实现"软着陆"的疑虑再度升温.
范剑平则显得信心满满,他预计中国经济明显回升,将会发生在三季度以后.第二季至第四季的GDP增速料分别为8.2%、8.5%和8.8%,全年GDP增速在8.5%.
"即使(短期)出现很多的所谓负面因素的消息,但是这些应该都在意料之中的,所以二季度我们即使统计数据有什么不好的消息,其实都是在意料之中的事情."他说.
范剑平认为,一直关注的六个先行指标,包括贷款增量、固定资产投资当年当年累计施工量、产成品库存等,到2月份还是全部下跌,但3月六个指标中的五个已出现止跌回升.一般而言,先行指标将领先一致指标四个月左右,一致指标会包括工业增加值、发电量、出口、财政收入、狭义货币供应量(M1)等.
由于国内总需求放缓,他认为中国上半年物价上涨压力有所缓解,不过全年通胀压力仍会居高不下,预计全年居民消费价格指数(CPI)上涨3.5%左右.
他指出,物价上涨因素包括年内国家将推动天然气,水,电等的价格改革;劳动力成本持续上升;食品价格面临的上涨压力亦不小;而且海外大宗商品价格重拾上涨趋势,输入型通胀压力不小.(完)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3