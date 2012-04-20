《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月20日

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *五凌电力 10 5 12 4/25簿记建档 建设银行 AA 4/26 4/27 ============================================================================================= *天辰化工 6 3 12 4/25簿记建档 招商银行 AA- 4/27 4/28 ============================================================================================= *浙江龙盛 24 5 12 4/25簿记建档 招商银行 AA 4/27 4/28 (600352.SS) ============================================================================================= *重庆文资 6 2 12 4/25簿记建档 国开行 AA+ 4/26 4/27 ============================================================================================= *营口港集团 12 12 12 4/27簿记建档 招商银行 AA 4/28 5/2 ============================================================================================= 浙江大东 4 2 12 4/23簿记建档 民生银行 A+ 4/24 4/25 南集团 ============================================================================================= 章源钨业 4 2 12 4/23簿记建档 农业银行 AA- 4/25 4/26 (002378.SZ) ============================================================================================= 天士力 7 3 12 4/24簿记建档 国开行 AA 4/25 4/26 (600535.SS) ============================================================================================= 北京经济技术 7 6.2 12 4/24簿记建档 光大银行 AA+ 4/25 4/26 投资开发总公司 ============================================================================================= 二滩水电 30 15 12 4/24簿记建档 工商银行 AA+ 4/25 4/26 开发公司 农业银行 ============================================================================================= 湖南投资集团 3 2 12 4/24簿记建档 民生银行 AA- 4/25 4/26 ============================================================================================= 南京新百 4 2 12 4/24簿记建档 民生银行 A+ 4/25 4/26 (600682.SS) ============================================================================================= 中铁十三局集团 5 2.5 12 4/24簿记建档 建设银行 AA 4/25 4/26 ============================================================================================= 雏鹰农牧 4 2 12 4/25簿记建档 中信银行 A+ 4/27 4/28 (002477.SZ) ============================================================================================= 长电科技 10 4 12 4/25簿记建档 兴业银行 AA- 4/26 4/27 (600584.SS) 中国银行 ============================================================================================= 南京医药 5 2.5 12 4/26簿记建档 民生银行 AA- 4/27 4/28 (600713.SS) ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *无锡产业 12 3 3 4/25簿记建档 交通银行 AA 4/27 4/28 发展集团 工商银行 ============================================================================================= *山西煤炭 30 30 5 4/27簿记建档 招商银行 AAA 4/28 5/2 运销集团 ============================================================================================= *绍兴交通 6.9 3 3 4/25簿记建档 兴业银行 AA 4/26 4/27 投资集团 ============================================================================================= 盐田港集团 60 30 5 4/23簿记建档 国开行/中行 AAA 4/24 4/25 ============================================================================================= 青海国投 45 25 5 4/23簿记建档 浦发银行 AAA 4/25 4/26 ============================================================================================= 重庆力帆控股 12 7 3 4/24簿记建档 进出口银行 AA- 4/25 4/26 中信银行 ============================================================================================= 南京港集团 8 4 5 4/24簿记建档 交通银行 AA 4/26 4/27 ============================================================================================= 经纬纺机 12 12 5 4/24簿记建档 北京银行 AA 4/25 4/26 (000666.SZ) ============================================================================================= 中国水务 12 4 5 4/24簿记建档 中信证券 AA+ 4/26 4/27 投资公司 交通银行 ============================================================================================= 东方航空集团 12 7 5 4/24簿记建档 国开行 AAA 4/25 4/26 ============================================================================================= 浙江物产集团 14 6 3 4/24簿记建档 光大银行 AA+ 4/25 4/26 招商银行 ============================================================================================= 天津自来水 15 5 3 4/24簿记建档 浙商银行 AA 4/25 4/26 ============================================================================================= 甘肃电力 29 14 7 4/24簿记建档 浙商银行 AA+ 4/26 4/27 投资集团 (第5年末发行人利率选择权和投资者回售权) ============================================================================================= 北京城建集团 10
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3