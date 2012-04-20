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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 17:44 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月20日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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*五凌电力       10       5        12  4/25簿记建档     建设银行      AA      4/26      4/27 
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*天辰化工        6       3        12  4/25簿记建档     招商银行      AA-     4/27      4/28 
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*浙江龙盛       24       5        12  4/25簿记建档     招商银行      AA      4/27      4/28 
 (600352.SS) 
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*重庆文资       6        2        12  4/25簿记建档       国开行      AA+     4/26      4/27        
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*营口港集团    12       12        12  4/27簿记建档     招商银行      AA      4/28      5/2 
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浙江大东        4        2        12  4/23簿记建档     民生银行      A+      4/24      4/25 
南集团                
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章源钨业        4        2        12  4/23簿记建档     农业银行      AA-      4/25      4/26 
(002378.SZ)                     
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天士力          7        3        12  4/24簿记建档      国开行       AA      4/25     4/26 
(600535.SS) 
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北京经济技术    7       6.2       12  4/24簿记建档     光大银行      AA+     4/25     4/26 
投资开发总公司  
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二滩水电       30       15        12  4/24簿记建档     工商银行      AA+     4/25     4/26 
开发公司                                               农业银行 
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湖南投资集团    3        2        12  4/24簿记建档     民生银行      AA-     4/25      4/26
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南京新百        4        2        12  4/24簿记建档     民生银行      A+      4/25      4/26
(600682.SS)
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中铁十三局集团  5        2.5      12  4/24簿记建档     建设银行      AA      4/25      4/26
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雏鹰农牧         4        2       12  4/25簿记建档     中信银行       A+     4/27      4/28
(002477.SZ)
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长电科技        10        4       12  4/25簿记建档     兴业银行      AA-     4/26      4/27
(600584.SS)                                            中国银行
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南京医药        5       2.5       12  4/26簿记建档    民生银行       AA-     4/27     4/28 
(600713.SS) 
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商    主体评级  起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
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*无锡产业      12         3       3     4/25簿记建档    交通银行     AA       4/27      4/28 
发展集团                                               工商银行 
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*山西煤炭      30        30       5     4/27簿记建档    招商银行     AAA      4/28      5/2 
运销集团 
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*绍兴交通     6.9         3       3     4/25簿记建档    兴业银行     AA       4/26      4/27 
投资集团 
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盐田港集团     60        30       5     4/23簿记建档   国开行/中行   AAA      4/24      4/25 
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青海国投       45        25       5     4/23簿记建档    浦发银行     AAA      4/25      4/26 
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重庆力帆控股   12        7        3     4/24簿记建档   进出口银行    AA-      4/25      4/26
                                                        中信银行
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南京港集团     8         4       5      4/24簿记建档    交通银行     AA       4/26      4/27
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经纬纺机      12        12       5      4/24簿记建档    北京银行     AA       4/25      4/26  
(000666.SZ)
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中国水务      12         4       5     4/24簿记建档     中信证券     AA+      4/26      4/27
投资公司                                                交通银行
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东方航空集团    12        7       5    4/24簿记建档      国开行      AAA      4/25      4/26  
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浙江物产集团    14        6       3    4/24簿记建档    光大银行      AA+      4/25      4/26    
                                                       招商银行                                                                                      
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天津自来水      15        5       3    4/24簿记建档    浙商银行      AA       4/25      4/26    
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甘肃电力        29       14       7    4/24簿记建档    浙商银行      AA+      4/26      4/27 
投资集团                  (第5年末发行人利率选择权和投资者回售权) 
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北京城建集团   10

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