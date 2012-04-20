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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 13:50 BJT

〔美国企业〕大型制造商更可能考虑"美国制造"--调查

路透纽约4月20日电---调查显示,美国大型制造商比小企业更可能将生产业务从中国搬回美国.

波士顿咨询公司(BCG)的一项调查显示,劳动力成本和产品质量是企业考虑所谓"回归"的主要原因.一些企业认为美国实际上成本较低,因其失业率处于高位.

调查发现在美国的制造商高管中,37%或者计划将生产从中国撤出,或在积极考虑中.而营收超过100亿美元的企业中,这一比例升至48%.

多数受访人员称,预计中国工资成本将继续上升,并表示因与客户之间距离和做生意难易程度等因素的影响,在那里生产的成本其实比理论上更高.

此次调查在2月通过网络访问106家总部在美国的制造商.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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