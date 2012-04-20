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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 12:54 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--4月20日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日   
    4/23      深   西部证券   002673       *20,000       *8.70       *48.33      招商证券  4/26
    4/24      深   戴维医疗   300314   不超过2,000        --           --        宏源证券  4/27 
    4/25      深   邦讯技术   300312   不超过2,668        --           --        招商证券  5/2
    4/25      沪   明星电缆     --     不超过8,667        --           --        国元证券  5/2 
    4/25      深   兴业科技   002674   不超过6,000        --           --        平安证券  5/2 
   *5/2       深   掌趣科技   300315   不超过4,091.5      --           --        中信证券  5/7
   *5/2       深   晶盛机电   300316   不超过3,335        --           --        国信证券  5/7
   *5/3       深   珈伟股份   300317   不超过3,500        --           --        国泰君安  5/8

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日           
 *4/23    沪   怡球资源  (601388.SS)    *8,400          13.00        18.06     华泰联合
   --     深   宜通世纪    300310          --           17.00        23.24     广发证券  4/19
   --     深   任 子 行    300311          --           15.00        30.61     国信证券  4/19
   --     深   天山生物    300313          --           13.00        56.52     民生证券  4/20
   --     深   东江环保    002672          --           43.00        33.10     中信证券  4/20
   --     沪   人 民 网    732000          --          *20.00       *46.13     中信证券  4/23
   --     沪   奥康国际    732001          --          *25.50       *25.25     国信证券  4/23
   --     深   龙泉股份    002671          --           21.00        28.77     太平洋证券 4/23
   --     沪   翠微股份    732123          --         8.50-9.00   26.56-28.13  中信建投  4/24

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 周晓峰; 审校

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