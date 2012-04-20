《中国已公布新股发行上市日程表》--4月20日

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
4/23 深 西部证券 002673 *20,000 *8.70 *48.33 招商证券 4/26
4/24 深 戴维医疗 300314 不超过2,000 -- -- 宏源证券 4/27
4/25 深 邦讯技术 300312 不超过2,668 -- -- 招商证券 5/2
4/25 沪 明星电缆 -- 不超过8,667 -- -- 国元证券 5/2
4/25 深 兴业科技 002674 不超过6,000 -- -- 平安证券 5/2
*5/2 深 掌趣科技 300315 不超过4,091.5 -- -- 中信证券 5/7
*5/2 深 晶盛机电 300316 不超过3,335 -- -- 国信证券 5/7
*5/3 深 珈伟股份 300317 不超过3,500 -- -- 国泰君安 5/8
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
*4/23 沪 怡球资源 (601388.SS) *8,400 13.00 18.06 华泰联合
-- 深 宜通世纪 300310 -- 17.00 23.24 广发证券 4/19
-- 深 任 子 行 300311 -- 15.00 30.61 国信证券 4/19
-- 深 天山生物 300313 -- 13.00 56.52 民生证券 4/20
-- 深 东江环保 002672 -- 43.00 33.10 中信证券 4/20
-- 沪 人 民 网 732000 -- *20.00 *46.13 中信证券 4/23
-- 沪 奥康国际 732001 -- *25.50 *25.25 国信证券 4/23
-- 深 龙泉股份 002671 -- 21.00 28.77 太平洋证券 4/23
-- 沪 翠微股份 732123 -- 8.50-9.00 26.56-28.13 中信建投 4/24
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--整理 周晓峰; 审校
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3