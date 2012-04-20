〔全球经济〕IMF新资源应会达到4,000亿美元目标--日财务大臣(更新版)

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
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* 若计入稍后可能出资国家的金额,IMF新资源总额料超过4,000亿美元
* 十多个国家称愿意向IMF贡献资金
* 与盖特纳会面时未涉及制裁朝鲜问题
路透华盛顿4月19日电---日本财务大臣安住淳表示,随着更多国家表示愿意贡献资金,国际货币基金组织(IMF)的新资源很有可能达成4,000亿美元的目标.这一迹象表明,20国集团(G20)在构建全球防火墙以遏制欧元区债务危机的问题上,取得了进展.
安住淳周四在华盛顿参加七国集团(G7)和G20会议后对记者表示,若将目前未作出确定承诺、但稍后可能愿意出资国家的金额计入,则IMF扩增新资源的总额甚至可能超过4,000亿美元.
"看起来,4,000亿美元的目标是可以实现的,这是日本和IMF呼吁其他国家支持的结果."安住淳称.
"有十几个国家表示,既然日本许诺将提供资金,它们也会采取同样行动."他说,并补充称G7和G20不少成员国表示,现在是增强IMF火力、以及扶助全球经济信心的时刻.
周四时,巴西要求提高新兴经济体在IMF的发言权,作为提供更多资金的条件.IMF争取大幅扩充资金以解决欧元区债务危机的努力似乎遇阻.
不过,IMF副总裁筱原尚之表示,预计部分新兴国家将考虑向IMF增资,即便他们在本周G20和IMF会议上不能给出确定的承诺.[ID:nSB1500530].
安住淳表示,欧洲在增强防火墙方面取得进展,但是不应对此感到自满,因为西班牙等面临债务问题的国家仍令市场感到焦虑.
安住淳周四还在G20和IMF会议间歇时,与美国财政部长盖特纳进行会面.他表示,双方讨论了欧洲问题,但并未谈及对朝鲜(北韩)实施制裁.(完)
--编译 洪曦;审校 徐文焰
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