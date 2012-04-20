版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 13:28 BJT

〔东京美债〕公债因美国数据疲弱而持坚,观望世银与IMF周末会议

路透东京4月20日电---美国公债周五在亚洲市场持坚,此前美国公布的经济数据不佳.投资者观望周末举行的世界银行和国际货币基金组织(IMF)会议,以期了解应对欧债危机的最新进展.

西班牙标售公债的结果好于预期,但未能驱散市场对欧元区维持债务能力的焦虑,这一因素继续支撑美债表现.10年期西班牙公债收益率(殖利率)在标售结束后上升,表明投资者依然感到担忧.

日本财务大臣安住淳周四表示,IMF的新资源有可能达到4,000亿美元的目标.[ID:nST0515491]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐