〔中国基金〕摩根士丹利预计中国未来公募基金资产规模年均增幅超15%

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透上海4月20日电---尽管近两年中国的公募基金业处于一个发展低谷,不过全球知名投行摩根士丹利(MS.N)中国公司高层周五却乐观预计,国内公募(共同)基金渗透率要比海外发达国家低得多,而且国内居民财富亦在快速上升,预计未来几年国内公募基金资产规模年均增幅将逾15%.
数据显示,受国内股指去年下跌逾两成的影响,64家国内基金公司旗下971只基金去年整体亏损5,004.26亿元.受业绩影响,去年公募基金的资产净值缩减13%,达2.13万亿元,是连续第二年下降.
摩根士丹利亚洲公司董事总经理兼中国首席运营官Carlos Oyarbide在全球基金峰会上坦言,短期而言,国内基金公司数量增长较快,出现产能过剩情况,而且近期基金业绩表现欠佳,散户投资者赎回常见.但长期而言,国内基金公司的发展前景仍是非常乐观的.
"人口越来越大,就需要人口这方面的保险啊,而且人口的财富也是在增长的,人均的GDP也是在增长的.这些都是非常好的一些因素,能够帮助增长."他指出.
他认为,国内基金行业的市场渗透率仅为6.3%,比其他发达国家要低得多.发达国家目前基本在50-60%水平.无论是渗透率还是人均财富的成长,都将成为催化剂来保证中国如此巨大的发展潜力得以变成事实.
他说,国内中产阶级的财富不断增加,资本市场持续发展,还有社保和养老金计划亦需要更多投资工具来支持,所有这一切都会给基金业的中长期资金流带来很大的益处,所以未来长期前景是乐观的.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3