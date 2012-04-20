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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 14:18 BJT

〔日本股市〕收盘微跌,连续第三周下挫

路透东京4月20日电---日本股市日经指数周五收跌,而且连续第三周下跌.之前西班牙公债标售未能平息欧债危机重燃的担忧,即便日圆走软提供部分支撑.

日经指数.N225收低0.3%至9,561.36点,在13周移动均线切入9,575点的下方.日经本周跌0.8%.

东证股价指数.TOPX收跌0.3%至811.94点.(完)

--编译 李春喜;审校 白云

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