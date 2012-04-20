〔日本股市〕收盘微跌,连续第三周下挫

《全球汇市》美元整理美联储会议记录带来的跌幅，兑日圆微升
路透东京2月24日 - 美元周五收复部分失地，之前兑日圆下滑至两周低位。但美元周线仍可能下跌，之前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令美元多头失望。
路透东京4月20日电---日本股市日经指数周五收跌,而且连续第三周下跌.之前西班牙公债标售未能平息欧债危机重燃的担忧,即便日圆走软提供部分支撑.
日经指数.N225收低0.3%至9,561.36点,在13周移动均线切入9,575点的下方.日经本周跌0.8%.
东证股价指数.TOPX收跌0.3%至811.94点.(完)
--编译 李春喜;审校 白云
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路透东京2月24日 - 美元周五收复部分失地，之前兑日圆下滑至两周低位。但美元周线仍可能下跌，之前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令美元多头失望。
路透维吉尼亚州阿灵顿2月23日 - 美国总统特朗普提名的驻华大使人选布兰斯塔德(Terry Branstad)周四表示，他若就任驻华大使后，将致力谋求让中国开放进口美国牛肉。布兰斯塔德现为爱荷华州州长。
继2016年美国大豆实现创纪录产量后，各方普遍评估2017年巴西大豆产量有望达到创纪录的1.04亿吨，同比增产超过800万吨，这有效缓解了市场对于阿根廷大豆产量下降的担忧。全球大豆供应宽松周期再度延长，豆类市场在去库存化过程中面临较大阻力。