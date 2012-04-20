〔日本股市〕收盘微跌,连续第三周下挫

中投期货：大连豆粕期价受到压制

继2016年美国大豆实现创纪录产量后，各方普遍评估2017年巴西大豆产量有望达到创纪录的1.04亿吨，同比增产超过800万吨，这有效缓解了市场对于阿根廷大豆产量下降的担忧。全球大豆供应宽松周期再度延长，豆类市场在去库存化过程中面临较大阻力。