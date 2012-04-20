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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 14:32 BJT

〔中国新债〕北京农产品加工中小企业下周五将发4.3亿集合票据,期限三年

路透上海4月20日电---中国北京华都集团有限责任公司等七家农产品加工中小企业周五联合公告称,将
于下周五在银行间债市簿记建档发行总额4.3亿元人民币的集合票据,期限三年.

  除北京华都集团外,其他发行人包括:北京资源亚太食品有限公司、北京德青源农业科技股份有限公司、
北京九州大地生物技术集团股份有限公司、北京市恒慧通肉类食品有限公司、北京卓宸畜牧有限公司和
北京格瑞拓普生物科技有限公司.各公司主体评级分别为BBB+或BBB.具体条款如下:

  发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日   上市日
                (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 北京农产品      4.3      4.3      3   4/27簿记建档    国开行       AA        4/28      5/2
 加工中小企业           (北京首创投资担保/北京农业担保公司提供担保)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --整理 李宏薇; 审校 黄凯

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