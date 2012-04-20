〔中国新债〕北京农产品加工中小企业下周五将发4.3亿集合票据,期限三年

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透上海4月20日电---中国北京华都集团有限责任公司等七家农产品加工中小企业周五联合公告称,将 于下周五在银行间债市簿记建档发行总额4.3亿元人民币的集合票据,期限三年. 除北京华都集团外,其他发行人包括:北京资源亚太食品有限公司、北京德青源农业科技股份有限公司、 北京九州大地生物技术集团股份有限公司、北京市恒慧通肉类食品有限公司、北京卓宸畜牧有限公司和 北京格瑞拓普生物科技有限公司.各公司主体评级分别为BBB+或BBB.具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 北京农产品 4.3 4.3 3 4/27簿记建档 国开行 AA 4/28 5/2 加工中小企业 (北京首创投资担保/北京农业担保公司提供担保) =============================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --整理 李宏薇; 审校 黄凯
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3