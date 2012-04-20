《欧元区经济分析》西班牙与市场的拉锯战才刚刚开幕

* 要发展还是节支,西班牙面临两难选择

* 西班牙信誉受损,市场要求行动

* 西班牙改革措施意欲换取ECB支持

记者 全球经济记者 魏伦; 编译 李春喜/肖群英

路透伦敦4月19日电---西班牙周四的公债标售结果,为对付的未来一年定下基调,即从长期来看,公债收益率(殖利率)高到难以为继,短期来看但又没有高到会引起崩盘的地步.

同样,对于充满疑虑的市场,国际货币基金组织(IMF)4,000亿美元的增资方案,恐怕也难以扭转局面,即便IMF增资后将具备纾困西班牙(或意大利)的能力.

增强防火墙后就会有人愿意进入着火的房子,恐怕这种说法并没有什么说服力. 对于投资者而言,只有经济基本面改善、债务状况好转而且银行系统资本结构转好,才能重塑市场信心,并吸引国际投资者重新购买西班牙公债.

要达到这一步还尚需时日.而目前的状况更具备打一场拉锯战,预示着未来冲击全球市场的震荡不断出现,并在欧元区决策者之间引起摩擦.

乐观主义者预料西班牙能够靠自己度过难关,如果必要时,欧洲央行(ECB)可以在二级市场重新购买其公债作为后援.与他们针锋相对的是悲观主义者,他们断定西班牙最终会走上希腊的老路,寻求外部援助,甚至在不得已情况下将退出欧元区,因为无休无止的撙节措施已经激起了民众的普遍反感.

"我的基本分析是,这种状况将一直持续,直到在两年的时间里政府或能证明已经充分采取了改革措施,市场才会给予其更为优惠的收益率,而另一种可能是不满的民众走上街头抗议,"Renaissance Capital驻伦敦全球首席分析师Charles Robertson表示.

**回旋的余地**

周四西班牙标售的10年期公债需要向投资者支付5.743%的收益率,高于1月份标售时的5.403%.

目前该国债务与国内生产总值(GDP)之比约为85%,Robertson认为,情势受限下,西班牙可以在未来两年承受这样的收益率.

伦敦Berenberg Bank银行的分析师Christian Schulz也认为,收益率上涨即刻带来的挑战不大.

Schulz在给客户的研究报告中写道,据他按目前的水平计算,西班牙可以将今年到期的400亿欧元债券展期,平均收益率为4.9%,较发行时的水平高出1.3个百分点.这样每年额外的费用为5亿欧元,还不到GDP的0.5%,因此这"并非心头之患".

真正值得担忧的是西班牙不断恶化的经济.尽管自2010年以来出口兴旺,但政府预计今年产出将萎缩1.7%.目前失业率也逼近24%.

在多数分析师看来,经济有下行的风险.这会放大该国债务与GDP之比,尤其是如果西班牙未能实现5.3%的预算赤字目标之时.许多预测认为该国难以实现赤字目标,比如IMF,预计该国的预算缺口为6.0%.

不过IMF也警告西班牙,不要采取大幅削减主要支出的休克疗法,因为这会对经济产生严重影响.

"我们认为,西班牙政府在支持增长与推进财政整固之间已经找到了平衡点,"IMF研究部门副主管Joerg Decressin表示.

**信誉**

本周意大利的事例表明,高负债国家也能在不引发市场恐慌的情况下,推迟削减赤字的时间表.[ID:nSB1495078]

区别在于,意大利总理蒙堤是一位卓有声望的技术型官员,而西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)自去年12月上任以来,严重损害了投资者对他的信任.

首先,他撕毁了西班牙与欧盟执委会在今年预算目标上达成的协议;其次,他的首份预算报告过了三个多月才姗姗而来,并且一些分析师认为这份预算并未给出令人信服的中期减赤战略.

西班牙央行总裁奥多涅斯的言论又更添一层不确定性.他承认,若该国经济恶化,受楼市滑坡打击的西班牙银行业将需要补充资本金.

彼得森国际经济研究所追踪欧元区情势的Jacob Funk Kirkegaard说,马德里方面似乎给人一种反复无常的感觉.他在博客(blog)中写道,"也许他们真的只是不知道该怎么做?"

但Kirkegaard也表示,对近期西班牙的政策声明,或许可以做出另一种解读.那就是在宣布额外削减100亿欧元医疗保健相关开支时,西班牙肯定早就明白,这将会重新燃起市场对该国经济前景和债务可持续性的疑虑.其实西班牙的目标听众大概不是金融市场,而是欧洲央行(ECB),后者一直坚决要求西班牙实施财政紧缩和经济结构改革,以此换取调整经济所需要的资金援助.

无独有偶,欧洲央行执委科尔也公开表示,欧洲央行仍将买债计划做为一个选项.[ID:nSB1482380]

"即便市场不会因西班牙采取更多撙节措施而给予奖励,欧洲央行或许会这样做,"Kirkegaard说.

Kirkegaard指出,鉴于西班牙的经济前景黯淡,该国政府或将向欧元区抒困基金申请贷款,重整国内银行业资本.

但他认为,西班牙像希腊那样被迫重组债务的可能性仍很遥远.

"人们会允许西班牙违约,基本上是不可想象的.最终欧洲央行将会施以援手."他并称.

路透调查周四显示,西班牙向国际社会求助的可能性只有25%.[ID:nST0515369]

由此推断,西班牙首相拉霍伊将想方设法艰难应对,竭力在经济增长和财政紧缩之间达成适当的平衡,从而安抚市场和选民.

"我原本以为,在情况改观的可能性很高之前人们不会把政府赶下台,"Renaissance Capital的Robertson指出.

他承认存在市场失去耐心从而引爆危机的风险,但他并称:"若西班牙在未来几年推进正确的改革,该国将幸免于难."(完)