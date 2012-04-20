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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 14:26 BJT

〔韩国股市〕创一周收盘低位,此前公布的美国经济数据令人失望

路透首尔4月20日电---韩国股市周五跌至一周收盘低位,此前公布的美国经济数据令人失望,引发人们对该国经济复苏力道的质疑,与此同时,人们仍对欧元区债务危机再次加剧感到担忧.

韩国最大的化学品制造商--LG化学(051910.KS)股价暴跌9.2%,此前公司公布第一季获利较上年同期大降45%.

综合股价指数.KS11收跌1.26%,报1,974.65点.(完)

--编译 许娜;审校 王丽鑫

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