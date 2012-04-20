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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 14:36 BJT

〔澳新汇市〕澳元下滑,新西兰元料录得今年最大单周跌幅

路透悉尼/惠灵顿4月20日电---澳元和新西兰元周五未能取得上涨行情,因亚洲股市疲弱且美国数据令人失望,打击商品货币投资意愿,本周恐将全线收低.

澳元兑美元AUD=D4陷于1.0339美元,盘中一度跌至1.0309美元,远离本周高点1.0418美元.交易员称1.0300美元稍下方挂有买单,1.0295美元附近则挂有停止单.若跌破这一水准,将下看1.0226美元的4月低位.

澳元兑美元本周迄今累计下跌0.4%,但年内仍取得升幅,达到1%.

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