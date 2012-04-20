〔路透基点〕华泰电子签署16.6亿台币贷款协议,并调整费用目标--RLPC

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透香港4月20日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,华泰电子4月18日签署一项五年期贷款协议,该贷款去年8月既已提出.
该交易规模由最初的18亿台币目标降至16.6亿台币.
一位消息人士称,该交易在2011年12月重新推出时修改了参与层次报价.现在承贷2亿台币以上的银行获得的综合费用为35个基点,获得委托主办行头衔,承贷1-2亿台币的银行获得20个基点的费用,承贷0.5-1亿台币的银行获得10个基点的费用.
最初承贷1.8亿台币以上的银行获得30个基点的费用,承贷1-1.79亿台币的银行获得20个基点的费用,承贷5,000-9,900万台币的银行获得10个基点的费用.
该交易去年8月首次推出,当时在8月末前作出回复的银行可取得5个基点的额外费用.
此项贷款有公司董事长和董事担保,包括A部分11亿台币和B部分5.6亿台币两部分.B部分原本目标为7亿台币.
委托主办行、额度分配行、协同主办行和代理行远东第一商业银行最初承贷A部分3.86亿台币和B部分的1.14亿台币.台湾银行、华南商业银行、兆丰国际商业银行、台湾企银、台湾合作金库商业银行担任委托主办行、额度分配行和协同主办行,各承贷A部分1.23亿台币和B部分0.77亿台币.台湾土地银行担任经理行,承贷A部分0.37亿台币和B部分0.23亿台币.永丰银行和中国信托商业银行也担任经理行,各承贷A部分0.31亿台币和B部分0.19亿台币.
据此前(2011年8月5日)的报导,远东国际商业银行也是该交易的委托主办行和额度分配行.但据消息人士称,该银行未能获得内部信贷批准,放弃该交易.
(除最后一句均copy) A部分贷款以工厂做担保品,贷款利率较初级市场商业本票利率加码220个基点;而B部分贷款则以机械和设备作担保品,贷款利率较初级市场商业本票利率加码200个基点.这两部分均设定90天期初级市场商业本票利率最低为1.5%.
A部分的提款期为六个月,B部分为12个月.
两部分贷款均在一年半的宽限期后,分八个半年等额偿还,平均期限为3.25年.
A部分资金用于2000年签署的35亿台币和20亿台币贷款再融资以及2002年签署的15.5亿台币贷款再融资.B部分用于资本支出.
此项贷款契约要求为,负债与资产净值比2012年最高为250%,2013年为230%,2014年为200%,2015年为160%,2016年及之后为120%;利息覆盖率最低位三倍;净值最低为40亿台币.
Russin & Vecchi International Legal Counsellors担任该交易的法律顾问.
C!! 华泰电子曾在2010年2月签署一项规模为17亿台币的俱乐部贷款协议,利率为较90天期初级市场商业本票利率加码200个基点,最高费用为85个基点,协议有保底利率条款,确保贷款协议期间最低税前利率为3.5%.(完)
--编译 李爽; 审校 高琦
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