版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 14:59 BJT

〔日本股市〕连续第三周下跌,西班牙公债标售未驱散对欧债危机的担忧(更新版)

(新增细节)

* 日经指数下跌0.2%,低于13周移动均值

* 欧元区担忧限制风险偏好

* 东芝下跌,因记忆芯片供给过剩

* 奥林巴斯在召开特别股东大会后劲升

路透东京4月20日电---日经指数周五下滑,连续第三周周线收跌,此前西班牙公债标售未能驱散对欧债危机重燃的担忧,不过日圆走软提供支撑.

日经指数.N225收低0.3%,报9,561.36点,低于13周移动均值9,575点,本周下跌0.8%.

该指数本月下滑5.2%,因担心美国经济复苏放缓,以及西班牙财政状况;第一季上涨逾19%,创24年来最佳第一季表现.

"西班牙仍是担忧,法国公债收益率(殖利率)回升,因此日经指数重回10,000点的希望基本破灭,"Kazaka Securities的首席分析师Yoshihiko Tabei称.

对日本央行4月27日会议进一步放松政策的预期打压日圆,对出口类股构成支撑.TDK(6762.T)、日产汽车(7201.T)和Nikon(7731.T)的涨幅在0.3%至0.6%之间

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐