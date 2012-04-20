版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 15:09 BJT

〔欧洲金融〕ECB克诺特预计IMF能够实现增资目标--报载

路透阿姆斯特丹4月20日电---欧洲央行管理委员会委员克诺特在一报纸访谈中表示,国际货币基金组织(IMF)能够筹得至少3,500亿美元新资金来扩充其金融火力,这一数目甚至有可能在4,000-5,000亿美元间.

"尽管IMF资金并非专门针对欧洲筹备的,但是眼下该地区的债务危机已经成为全球经济的最大威胁,因此IMF将予以重点关注."克诺特在接受荷兰报纸De Telegraaf访谈时表示.这篇专访刊登在周五版.

克诺特还表示,借助超过1兆(万亿)欧元的火力,欧洲将有足够资金来应对意大利和西班牙等成员国的问题.

"欧洲新救助资金规模现在达到了8,000亿欧元.欧洲的央行向IMF提供了1,500亿欧元贷款.日本承诺提供600亿.英国贡献150亿.瑞典、丹麦和挪威目前一共贡献出逾300亿.中国方面,仍可能是大约400-500亿.总计能够达到约3,500亿."

"加上俄罗斯、巴西、沙特和印度等国的援助,达到4,000至5,000亿间的数量不算困难."(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐