〔中国经济〕生猪新预案增加价格上涨调控,利好"控物价"目标(更新版2)

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
(新增发改委相关人士评论)
* 猪粮比价跌破盈亏平衡点,政府将适时收储冻猪肉
* 猪肉价格持续下滑,或助年内CPI涨幅回落
* 新预案亦增加防止生猪价格过快上涨的调控目标
* 中国农产品领域大市场,小生产格局未改
路透北京4月20日电---中国猪粮比价近期跌破盈亏平衡点.国家发改委表示,近期将适时启动冻猪肉收储工作,稳定市场价格,同时新预案亦增加防止生猪价格过快上涨的调控目标,以缓解生猪生产的周期性波动,避免猪肉生产和价格大起大落.
"猪肉"价格涨跌在中国居民消费价格指数(CPI)起伏波动中起到重要作用,政府增强猪肉储备吞吐调节能力,可缓解生猪生产和市场的周期性波动,对实现"控物价"的政策目标亦将起到积极作用.
"这项预案主要通过增加储备吞吐来稳定市场预期,缓解生猪生产的周期性波动,既保护养殖户的利益,也考虑了城市低收入群体的承受能力."国家发改委价格司副司长周望军称.
同时,发改委有关负责人在接受新华社采访时并指出,新预案的主要调控目标新增防止生猪价格过快上涨,同时增强了政府储备吞吐调节的能力,包括明确了正常情况下的政府冻猪肉储备规模,增强了应对生猪价格过快上涨的能力.
另外,上述发改委负责人并指出,未来养殖户仍将面临市场和疫病双重风险,建议密切关注相关部门监测发布的各类信息.同时,在生猪价格出现过度下跌苗头时,首先会让市场充分发挥基础性调节作用,淘汰一部分落后的生猪生产能力.
经国务院批准,国家发改委等联合发布《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》,称近期将适时启动冻猪肉收储工作,稳定生猪市场价格.且预计当前中国生猪市场供大于求的状况仍可能持续一段时间,建议养殖户适当减少补栏,避免亏损.
**或助推CPI涨幅回落**
部分分析人士指出,生猪出场平均价跌破盈亏平衡点,或预示着CPI涨幅有望加速回落,对实现"控物价"的政策目标发挥积极作用.
"猪肉价格一直是影响中国CPI涨跌的重要原因,此次跌破盈亏平衡点政府启动冻猪肉收储,也是为了防止谷贱伤农,又重现历次物价起伏中的'猪周期'."中国国际经济交流中心研究员王军称.
他认为,这也反映出中国在农产品生产领域依旧薄弱,社会生产的产业化程度不高,大市场小生产的格局并没有改变.
尽管中国3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.6%,超出市场预期.但市场普遍预期CPI会逐渐回落,全年低点或在年中附近出现,实现政府既定4%的CPI涨幅目标无虞.
刊登在发改委网站的新闻稿引述数据称,截止4月11日,全国生猪出场平均价格为每公斤14.61元人民币.
中国商务部发布此前发布的报监测显示,4月9日至15日,肉类批发价格整体回落,其中猪肉价格连续11周回落,与前一周比下降1.4%,与1月下旬比下降13.7%,上海、北京和重庆比1月下旬分别下降25.2%、24.5%和17.4%.
国务院研究室综合司司长陈文玲认为,这几年所有的物价都和以猪为代表的农产品的跌宕起伏有关系,"猪往往成了物价上涨的替罪羊,我个人认为对包括农产品的长期走势等应该有更长远的设计."
不过,亦有分析师认为,目前猪肉价格并非影响CPI的最主要因素,不会影响到CPI的走势预期.
渣打银行宏观分析师李炜称,影响猪肉价格的主要因素是需求和存栏量.目前存栏量处于上升周期,猪粮比跌破盈亏平衡点只是压低了养猪农户的盈利.
"现在还无法判断猪粮比下跌是否是趋势性的,如果是的话,反应到猪肉价格上涨上,估计也要到年末了."他称.(完)
更多详情,请点选发改委网站(here)
--发稿 康熙泽/沈燕/张胜男/尹嫄婷; 审校 黄凯/曾祥进
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3