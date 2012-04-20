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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 15:01 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元持稳,关注德国4月IFO调查报告

0641GMT---欧元兑美元EUR=微涨至1.3145美元,兑日圆EURJPY=R持平于107.35日圆,交易商关注德国4月IFO调查报告ECONDE.

分析师预计,该报告将显示现在和未来的状况均略微恶化,因此若数据好于预期,可能给欧元带来短期提振.不过受法国总统大选首轮选举即将进行,及西班牙债务问题的影响,整体人气趋于谨慎.

美元兑日圆JPY=持平于81.64日圆,距离两周高位81.87日圆不远.(完)

--编译 许娜;审校 王丽鑫

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