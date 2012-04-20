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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 15:00 BJT

〔澳洲股市〕小幅收高0.1%创八个月收盘高位,本周上涨1.0%

路透墨尔本4月20日电---澳洲股市周五周一收高0.1%,创下八个月收盘高位,在全球经济增长疑虑重现之际展现出韧性,因投资者预计未来有可能会降息.

下周将公布的通胀数据或为澳洲央行降息铺就道路.该央行将在5月1日举行会议.

AMP投资策略主管Shane Oliver说:"近来澳洲股市最近一直表现不错,如果澳洲央行降息,对中国经济软着陆的信心增强,那么市场可能会在一段时间内取得相对较好的表现."

指标S&P/ASX 200指数收高3.8点至4,366.5点,为去年8月2日来最高收位.

本周澳洲股市录得1.0%的涨幅.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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