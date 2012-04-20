《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的4月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周横盘震荡.尽管中国央行完善人民币汇率形成机制,扩大人民 币/美元日间波幅限制以及允许交易机构做空美元,但由于市场认为人民币汇率目前处于相对 均衡的水平且国内外经济形势并不明朗,致投资者情绪颇为谨慎,汇率波动比此前投资者预计 的要小,且料这种横盘震荡的格局短期内还会延续.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国央行公开市场当周净投放520亿元人民币,连续第四周实现净投放;央行并对市场降低 存款准备金率的预期作出正面回应,明确将稳步增加流动性供应.这显示进入财政存款缴存高 峰期后,银行间资金面偏紧状况引起央行关切.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市现券收益率出现分化,利率产品震荡走升,但信用产品却出现回落.由于进入财 政存款上缴高峰期,市场流动性紧张,再加上当周利率债集中供给,导致利率产品收益率小幅 上行;但信用产品却走出别样行情,在海龙短融兑付以后,机构风险意识急速回落,纷纷加大信 用债投资力度,旺盛需求压制收益率震荡下行,预计近期利率产品与信用产品还会延续"冷热 不均"的分化态势.[CN/CN] --票据市场转贴利率当周继续小幅下行,但跌幅明显趋缓.临近4月下旬,银行调整信贷规模的 压力增加,收票需求略受压制,但信贷政策依旧偏宽松,加之央行对于资金面的积极表态,转贴 利率难有反弹空间,料月末前维持小幅波动.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC连续第三周上涨,累计涨幅达2%.近期政策微调加大并持续发酵令市场预期 进一步改善.不过,由于2,400点之上压力犹存,未来能否持续上涨要看成交情况及能否有新热 点支撑.[.SSCN] 期市: --沪铜当周小跌,不过中国第一季度GDP数据表现令人失望,拖累铜价周初一度下探至57,000元 水准下方,但本周西班牙公债标售总体表现良好,令欧债疑虑稍有缓和,市场风险偏好回升支撑 沪铜缩减跌幅.沪铜主要合约SCFc3周五收报57,750元,较上周下跌280元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周走低,因市场对欧元区财政问题的忧虑持续不断,且美国公布的经济数据令人 失望.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五收报334.92元,较上周下跌5.91元;期金主要合 约SHAUZ2收报336.30元,较上周亦下滑6.32元.(完) --整理 曲伟治/冉莹/周晓峰; 审校 张喜良 以下为路透中文新闻为您整理的4月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周稳中有涨,源于中间价四个交易日呈现涨势,带动即期汇价走强. 人民币整体呈现小幅升值,弹性加大的趋势.最新公布的3月信贷及首季国内生产总值(GDP)数据 再次强化了人民币汇率将维持均衡的预期.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国央行公开市场本周净投放增至1,120亿元人民币.本月逐渐进入财政存款上缴高峰,市 场资金面偏紧,但4月公开市场到期量较大,央行遂灵活在公开市场操作加力,既避免流动性泛 滥,又适时投放相当规模资金解渴. 业内人士并表示,由于央票存量有限,随着未来到期量的逐渐减少,资金面可能并不乐观,央 行仍有可能在二季度下调存款准备金率,确保资金面维持相对宽松的态势.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市现券收益率继续窄幅波动.周内公布的一季度GDP增幅与3月新增信贷等经济数 据给予的指引有所不同,财政存款上缴尚未在很大程度上影响到资金面状况,现券收益率虽然 周中波幅略有加大,但尚难脱离窄幅震荡格局;海龙短融警报解除则偏利好信用债.[CN/CN] --票据市场转贴利率当周震荡向下.宏观数据本周密集出炉,分析人士认为,尚待货币政策维稳 式放松以保持经济增长.金融机构的"宽信贷"则有望成为常态,拓宽投资者买票空间.后市报价 跌势仍可期待,但资金成为牵制跌幅的主要因素.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周累计上涨2.28%.前三天围绕2,300点窄幅振荡后,周四受深圳将出台重 大金融创新消息提振而大幅上攻,周五公布逊于预期的GDP数据后大盘亦保持相对稳定的涨势. 但短期估值仍料随政策面动向波动,若无政策变化,短线料仍在2,300点上方震荡.[.SSCN] 期市: --沪铜当周回调,并跌破了保持逾两个月的震荡区间下沿,主要受中国经济增长忧虑及美国就 业数据不佳等困扰.投资者对于中国高库存以及工业金属的需求前景愈发感到担忧.沪铜主要 合约SCFc3周五收报58,010元,较上周重挫1,970元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格小幅走升,因美股下跌、欧元上扬以及对美联储可能再度推出刺激美国经济的措 施的希望带动.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五收报340.83元,较上周涨6.64元;期 金主要合约SHAUZ2收报342.62元,较上周涨9.06元.(完) --整理 冉莹/周晓峰/曹巍浩; 审校 张喜良