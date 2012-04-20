〔中国票据市场〕转贴利率低位走稳,下周小幅波动可能性居大

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透上海4月20日电---中国票据市场转贴利率周五低位走稳.进入4月下旬,银行调控信贷规模压力增加,收票需求料暂放缓,不过在信贷政策整体偏宽松的环境下,票据供求关系趋势性逆转时机未到,下周转贴利率小幅波动可能性居大.
华南一银行交易员指出,目前转贴成交年利率在5.20%附近趋稳,由于月末银行额度普遍不如中上旬时宽松,银行的票据规模也相应受限,短期内转贴利率向下动力不足.
他并认为,由于贷款需求仍稍弱,直贴量一直难以满足较为旺盛的收票需求,只要供求偏紧的格局不改,转贴利率依旧难现反弹.
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五继续上涨.市场人士表示,或许是因为近期财政存款主要在大型商业银行上缴,不仅来自大行的资金供给减少,而且个别大行还寻求从市场融入资金,造成回购利率持续走升.[CN/CN]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
-------------------------------------------------------
今日 5.5782/5.2776 5.7863/5.5215 6.6540/6.2394
上日 5.6058/5.2824 5.8071/5.5265 6.6540/6.2394
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变动-2.76bp/-0.48bp -2.08bp/-0.50bp 0bp/0bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价微跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.9649%,较上日的4.9701%微跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.0930/3.0360 3.1750/3.1250
上日 3.1056/3.0476 3.2010/3.1529
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 边竞; 审校 曾祥进
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
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* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3