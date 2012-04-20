〔中国票据市场〕转贴利率低位走稳,下周小幅波动可能性居大

路透上海4月20日电---中国票据市场转贴利率周五低位走稳.进入4月下旬,银行调控信贷规模压力增加,收票需求料暂放缓,不过在信贷政策整体偏宽松的环境下,票据供求关系趋势性逆转时机未到,下周转贴利率小幅波动可能性居大.

华南一银行交易员指出,目前转贴成交年利率在5.20%附近趋稳,由于月末银行额度普遍不如中上旬时宽松,银行的票据规模也相应受限,短期内转贴利率向下动力不足.

他并认为,由于贷款需求仍稍弱,直贴量一直难以满足较为旺盛的收票需求,只要供求偏紧的格局不改,转贴利率依旧难现反弹.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五继续上涨.市场人士表示,或许是因为近期财政存款主要在大型商业银行上缴,不仅来自大行的资金供给减少,而且个别大行还寻求从市场融入资金,造成回购利率持续走升.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 5.5782/5.2776 5.7863/5.5215 6.6540/6.2394

上日 5.6058/5.2824 5.8071/5.5265 6.6540/6.2394

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变动-2.76bp/-0.48bp -2.08bp/-0.50bp 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价微跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.9649%,较上日的4.9701%微跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.0930/3.0360 3.1750/3.1250

上日 3.1056/3.0476 3.2010/3.1529

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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