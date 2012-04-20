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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 15:18 BJT

〔标题新闻〕马来西亚4月1-20日棕榈油出口较上月同期降5.3%至839,829吨--船货调查机构SGS

注:SGS为Societe Generale de Surveillance的缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8FJ4DY]

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