路透伦敦4月20日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:三角形盘整形态未变,欧元继续区间波动,尽管昨日曾一度下探.上档阻力位在1.3330美元,支撑位则在1.3040美元.若突破三角形将发出上涨或下跌500个点子走势的信号.55日移动均线切入点1.3210美元仍是阻力位.未来若要跌向今年低点1.2630美元,需先确立跌破1.2975美元.只有升穿1.3400美元,未来才能锁定上方的200日移动均线1.3525美元.

美元/日圆:本周收盘位仍很重要.云区支撑位目前在80.70日圆水平.尽管本周曾触及80.30日圆附近低点,若本周收在该水准之上,将有利于美元未来前景.若收在80.70下方,则可能跌向79.20.美元需升穿上周高位81.85/90,来重新锁定83.30日圆.

欧元/英镑:本周跌破0.8200英镑至19个月低位,未来走势仍偏下档.下道目标位是2010年低点0.8065英镑.上档方面,0.8220英镑区域将存在部分阻力,之后是0.8280英镑.若欧元/英镑在0.8280英镑下方,就有进一步跌向2010年低位0.8065英镑的可能性.若保持在0.8280英镑上方,未来或将升向自2月高点0.8505英镑拉出的趋势线阻力位0.8330英镑.(完)

--编译 洪曦;审校 沈以文

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