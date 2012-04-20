〔基金观点〕BNP-IP建议逢低吸纳小盘景气循环股

路透伦敦4月20日电---根据BNP-Paribas IP的报告,欧洲股市4月遭遇暴风雨式的冲击,这是一个买入小盘景气循环股的绝佳时机.尽管经济存在不确定性,但这些小盘景气循环股仍能实现获利增长,例如化学企业Croda(CRDA.L)和汽车零部件生产商法雷奥(VLOF.PA).

该公司的小盘股团队本月已增加对景气循环股的仓位,以抓住在主权债忧虑重现导致股市下挫之际所蕴含的契机.

"每当市场的焦虑情绪增强一点的时候,我们便倾向增加对一些企业的持仓,这些企业的增长前景和资产负债表仍让我们抱有信心,"BNP Paribas IP旗下泛欧洲中小盘股团队的首席投资官Damien Kohler称.此团队管理着20亿欧元的资产.

按照此策略,我们希望通过投资那些具有长期增长动能的股票,例如与新兴市场不断增强的消费者商品需求相关的股票,来帮助集团安稳度过经济形势恶劣的时期.

Kohler的团队已增持对Croda的仓位.该集团在2月底公布了强于预估的2011年财报,其在亚洲的营收增长也十分强劲.

该团队还增加了对法雷奥的持仓.由于该公司专注于设计减少碳排放的汽车零件,Kohler预计其将从全球青睐环保科技的浪潮中受益.

防御类股方面,Kohler团队本月增持对荷兰动物饲料集团Nutreco NUTR.AS的仓位.3月底时,该公司股价曾大跌,因其一个客户Marine Harvest (MHG.OL)表示考虑建立自己的饲料业务.

"该公司股价下跌,因此我们逢低吸纳,而现在它公布了非常强劲的财报,"Kohler称.

BNP-Paribas IP旗下Parvest Equity Europe Small Cap基金本月迄今持平,而摩根士丹利资本国际公司(MSCI)欧洲小盘股指数下跌0.7%.(完)