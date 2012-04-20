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债券 | 2012年 4月 20日 星期五 15:47 BJT

〔欧元区经济〕西班牙官员称该国不需要救援基金支持其银行业--报导

路透法兰克福4月20日电---德国商报(Handelsblatt)周五援引西班牙经济部长Luis de Guindos的话报导称,西班牙不需要动用欧元区救援基金来支撑银行业.

De Guindos本周稍早与欧洲央行(ECB)总裁德拉吉和央行执委会会面,讨论西班牙财政问题.由于外界担心西班牙不能控制债务,该国在金融市场面临的压力日益增强.

De Guindos在德国商报周五公布的采访中重申西班牙当局的立场,即该国不需要救援.

"我们不需要从救援基金获得资金为银行再融资,"De Guindos称.(完)

--编译 王丽鑫;审校 王洋

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