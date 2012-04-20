版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 15:36 BJT

〔标题新闻〕日产汽车表示,将从2014年开始通过与东风汽车的合资公司在中国生产英菲尼迪

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT9E8DT054]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐