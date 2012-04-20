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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 15:53 BJT

〔钢铁产业〕韩国浦项钢铁称,钢铁生产商正在讨论提高产品价格

路透首尔4月20日电---韩国浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)首席财务官Park Ki-hong周五称,包括浦项钢铁在内的钢铁企业正在讨论提高钢铁产品价格,但未指明具体厂家,以及它们是国内企业还是国际企业.

"钢铁生产商的获利能力大幅恶化.提价的共识已经形成,钢厂正在讨论这样做,"Park Ki-hong称.(完)

--编译 王丽鑫;审校 丁琦

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