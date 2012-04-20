〔表格〕外资在韩国股市卖超3,278亿韩元,为连续第五日卖超

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透首尔4月20日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超3,278亿韩元.外资已经连续五个交易日卖超,累计卖超9,604亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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4月20日 -327.8 -124.4 418.9
4月19日 -87.3 -18.8 64.1
4月18日 -122.4 38.2 76.2
4月17日 -301.1 3.7 213.9
4月16日 -121.8 -79.1 381.3
4月13日 29.4 412.0 -128.3
4月12日 -356.8 191.3 201.2
4月10日 -82.3 21.2 -61.2
4月 9日 -57.4 -86.5 236.0
4月 6日 229.0 -285.8 142.0
4月 5日 3.0 68.0 68.0
4月 4日 225.9 -124.8 169.8
4月 3日 266.0 -84.4 -391.9
4月 2日 -17.7 104.5 -6.3
3月30日 22.1 81.1 -1.0
3月29日 37.4 27.0 90.5
3月28日 -62.2 58.1 9.0
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本月以来 -721.3 35.1 1,383.7
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今年以来 10,363.5 -3,369.9 -4,121.9
-------------------------------------------------(完)
--编译 王丽鑫;审校 侯向明
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3