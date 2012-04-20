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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 15:47 BJT

〔全球金市〕现货金持稳,欧元区忧虑和美国暗淡数据构成打压

路透新加坡4月20日电---金价周五在淡静交投中持稳,因市场对欧元区财政问题的忧虑持续不断,且美国公布的经济数据令人失望,多数投资者不愿行动.

本月迄今金价已累计下跌超过1%,与股市和其他大宗商品走势一致.今年第一季市场大涨,获益于全球经济前景转亮,且预期出台宽松货币政策.

0707GMT,现货金XAU=几近持平于每盎司1,642.11美元,本周累计跌幅可能达到1%.

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