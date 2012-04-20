版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 16:00 BJT

〔标题新闻〕丰田汽车<7203.T>9月将为俄罗斯圣彼得堡工厂增加一个新班次,并增聘600人

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT9E8DT053]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐