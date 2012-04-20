版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 16:00 BJT

〔韩国汇市〕韩元受美国就业数据疲软拖累下跌,韩债上升

路透首尔4月20日电---韩元兑美元KRW=周五下跌,连续第二周录得跌幅,因此前公布的美国数据显示4月就业增长料放缓,令风险意愿降低.

韩元兑美元KRW=KFTC本地收报1,139.4,为三日最低收位,周四此间收报1,138.1.

市场人士周五对建仓心存谨慎,周四外汇当局被认为曾干预汇市.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐