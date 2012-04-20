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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 15:57 BJT

〔新兴汇市〕亚洲货币周线料下跌,前景低迷

路透新加坡4月20日电---多数新兴亚币本周料收跌,前景低迷.泰铢周五领跌,因美国经济数据令人失望,且对欧元区债务危机的担忧持续.

投资者将关注美国联邦储备理事会(美联储,FED)和日本央行下周的政策会议,不过交易商和分析师称,两家央行不大可能对新兴亚币带来很大提振,除非它们进一步放松政策.

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