版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 16:23 BJT

〔金属期市〕铜价持稳,投注者保持谨慎

路透上海4月20日电---伦铜周五在略高于每吨8,000美元的水平交投,接近上日收位,因投资者等待需求方面更明确的信号,例如中国是否会放松货币政策,以及欧元区的状况.

周四法国和西班牙成功标债,缓解对欧元区债务危机的部分担忧,不过随后美国公布的就业数据疲软,抵消了上述正面消息的影响.

0721GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小幅上涨0.1%,至每吨8,057.75美元,交投量较低.周四收盘持平.本周料上涨1%.

7月沪铜SCFcv1涨0.1%,至每吨57,750元人民币.本周料下跌1.1%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐