《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月20日

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京4月20日电---以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:19时, 1港元=0.81272人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.64 9.72 1.09 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 8.26 4.68 2.17 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 9.80 5.76 2.09 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.54 2.08 2.09 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.32 1.44 2.84 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 6.92 3.08 2.76 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 10.54 5.75 2.26 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 7.52 3.12 2.97 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 10.57 9.83 1.32 招商地产000024.SZ200024.SZ 22.23 14.02 1.95 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 7.67 3.79 2.49 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 12.06 8.24 1.80 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 20.67 16.09 1.58 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 4.18 2.41 2.13 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 11.36 5.60 2.50 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.43 2.49 2.19 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 14.58 10.77 1.67 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 8.82 5.46 1.99 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 5.29 2.69 2.42 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 15.87 10.85 1.80 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.24 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 13.62 6.15 2.72 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 9.85 9.10 1.33 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.40 2.56 1.63 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 4.95 3.73 1.63 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 3.42 2.16 1.95 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 21.42 18.19 1.45 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 5.03 3.84 1.61 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 7.91 4.65 2.09 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.14 3.46 1.83 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 9.98 6.10 2.01 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 22.50 18.37 1.51 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 5.76 2.68 2.64 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 6.17 3.45 2.20 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 32.51 21.86 1.83 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 89.01 62.22 1.76 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.85 1.81 2.62 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 4.72 3.19 1.82 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.88 1.19 1.94 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 8.58 7.10 1.49 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 4.70 2.74 2.11 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 95.77 85.30 1.38 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3