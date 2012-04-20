〔中国债市〕长期券收益率小幅收跌,近期走势需视资金面情况而定

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透上海4月20日电---中国银行间债市周五长期现券收益率小幅收跌.市场人士指出,国开行公布年度债券发行计划,弱化市场对其年内供给压力较大的担忧,七年期以上国开债收益率明显回落,并带动相近期限的国债收益率下跌.
他们并表示,信用债成交依旧热络,但由于近期收益率跌幅偏大,存在一定调整风险,导致机构态度正日趋谨慎,收益率维持震荡,预计下周债市走势还要视资金情况而定.
"国开行公布发行计划总比大家乱猜好,虽然发债规模不小,但应该也不会超出市场承受力."上海一银行交易员表示.
中国国家开发银行[CHDB.UL]周五发布公告,预计今年其金融债招标总量为10,550亿元人民币,较去年的10,649.1亿元略降.[ID:nSB1500728]
上述交易员并指出,国开行公布年内新债发行计划,减弱市场对其供给压力较大的担忧;再加上市场正憧憬央行近期逆回购或者降存准率缓解资金面紧张,乐观情绪助推债市买气,长期利率产品收益率出现回落,但中短期品种收益率仍维持相对稳定.
华南一银行交易员表示,近期信用债收益率跌幅相对明显,累积了一定的调整压力,机构态度也渐趋谨慎,买气略降让其收益率陷入盘整,预计近期债市的走向还要看央行能否出台措施缓解资金情况而定.
中国人民银行相关负责人此前称,下一步将灵活调节银行体系流动性,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.[ID:nnCN1497708]
剩余期限约9.37年的国开行固息债110248tCN110248=CFXM最新双边报价为4.43%/4.33%,相较上日收盘的4.47%/4.40%下跌;剩余期限1.36年的央行票据1001074tCN1001074=CFXM最新双边报价为3.2600%/3.2000%,较上日的3.2500%/3.2000%变化不大.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.4040 3.9465
上日 3.2081 3.8087
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.2880/3.2460
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8760/2.8222
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5167/3.4489(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
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路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3