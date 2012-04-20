〔中国债市〕长期券收益率小幅收跌,近期走势需视资金面情况而定

路透上海4月20日电---中国银行间债市周五长期现券收益率小幅收跌.市场人士指出,国开行公布年度债券发行计划,弱化市场对其年内供给压力较大的担忧,七年期以上国开债收益率明显回落,并带动相近期限的国债收益率下跌.

他们并表示,信用债成交依旧热络,但由于近期收益率跌幅偏大,存在一定调整风险,导致机构态度正日趋谨慎,收益率维持震荡,预计下周债市走势还要视资金情况而定.

"国开行公布发行计划总比大家乱猜好,虽然发债规模不小,但应该也不会超出市场承受力."上海一银行交易员表示.

中国国家开发银行[CHDB.UL]周五发布公告,预计今年其金融债招标总量为10,550亿元人民币,较去年的10,649.1亿元略降.[ID:nSB1500728]

上述交易员并指出,国开行公布年内新债发行计划,减弱市场对其供给压力较大的担忧;再加上市场正憧憬央行近期逆回购或者降存准率缓解资金面紧张,乐观情绪助推债市买气,长期利率产品收益率出现回落,但中短期品种收益率仍维持相对稳定.

华南一银行交易员表示,近期信用债收益率跌幅相对明显,累积了一定的调整压力,机构态度也渐趋谨慎,买气略降让其收益率陷入盘整,预计近期债市的走向还要看央行能否出台措施缓解资金情况而定.

中国人民银行相关负责人此前称,下一步将灵活调节银行体系流动性,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.[ID:nnCN1497708]

剩余期限约9.37年的国开行固息债110248tCN110248=CFXM最新双边报价为4.43%/4.33%,相较上日收盘的4.47%/4.40%下跌;剩余期限1.36年的央行票据1001074tCN1001074=CFXM最新双边报价为3.2600%/3.2000%,较上日的3.2500%/3.2000%变化不大.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.4040 3.9465

上日 3.2081 3.8087

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.2880/3.2460

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8760/2.8222

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5167/3.4489(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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