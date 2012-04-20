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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 16:28 BJT

诺基亚手机销量大跌,销售总监离职

(本文由路透中文网编译提供)

路透赫尔辛基4月19日电---诺基亚NOK1V.HE销售总监将离职，该公司还承诺进一步削减成本，与智能手机竞争对手抗衡。

诺基亚第一季净亏损16亿欧元，受累于销量下滑和大量重组支出。其每股亏损为0.08欧元，大于汤森路透StarMine预估的每股亏损0.07欧元。

诺基亚宣布，随着销售团队的调整，销售总监Colin Giles将于6月离职，该职位将由其上级、市场总监Niklas Savander兼任。

一季度诺基亚手机销量较上年同期下滑24%，在中国市场的销量下降70%。

诺基亚表示，将很快宣布进一步大幅削减成本的细节。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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